В России ликвидировали крупный лесной пожар

Самый большой лесной пожар в России потушили в Якутии. Площадь возгорания составила 250 тысяч гектаров. Огонь бушевал на территории трёх районов, в том числе в печально известном Горном улусе. Эти места пострадали больше всего, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

7 августа пламя уничтожило 40 домов, оставив после себя лишь пепелище. Ущерб превысил 60 миллионов рублей. Сейчас строители восстанавливают территорию. В октябре, перед началом отопительного сезона жителей заселят в новые дома.

А в Тольятти загорелся лес, который занимает большую территорию прямо внутри города. За работой пожарного самолёта Ил-76 местные жители наблюдали в непосредственной близости - из окон своих домов. Тушение осложнял порывистый ветер. Авиация сбросила на пылающие деревья больше 40 тонн воды, это помогло уже к вечеру локализовать пожар.