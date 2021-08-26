У повстанцев Колумбии изъяли крупную партию кокаина

Подразделения колумбийской армии (в сотрудничестве с генеральной прокуратурой) нанесли новый удар по отколовшейся от FARC группировке Альфонсо Кано, захватив и конфисковав крупную партию кокаина весом более тонны, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Таким образом повстанцы лишились более 3 миллионов доз наркотиков, изъятых из незаконного оборота и распространения в регионах страны, и потеряли около 42 миллионов долларов.