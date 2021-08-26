https://news.day.az/world/1373146.html В Бразилии проходят протесты индейцев - ВИДЕО
В Бразилии проходят протесты индейцев - ВИДЕО
Несколько тысяч представителей коренного населения Бразилии разбили палаточный лагерь в столице у здания Верховного суда, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Индейцы в головных уборах с перьями, соломенных юбках и с раскрашенными лицами выступили против политики главы государства Жаира Болсонару и законопроекта, ограничивающего территории индейских резерваций.
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