В Бразилии проходят протесты индейцев

Несколько тысяч представителей коренного населения Бразилии разбили палаточный лагерь в столице у здания Верховного суда, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Индейцы в головных уборах с перьями, соломенных юбках и с раскрашенными лицами выступили против политики главы государства Жаира Болсонару и законопроекта, ограничивающего территории индейских резерваций.