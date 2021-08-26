19% граждан Израиля получили третью "бустерную" дозу вакцины от коронавируса

По данным минздрава Израиля на 26 августа, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5933086 человек (63% населения страны, 87% взрослого населения), вторую дозу - 5459308 человек (58% населения страны, 80% взрослого населения). 1772367 человек привиты третьей дозой (19% населения страны, 26% взрослого населения), передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 94% граждан, вакцинированы двумя дозами 91%, тремя дозами - 69%, в категории 80-89 - 95%/92%/74%, 70-79 - 96%/94%/79%, 60-69 - 92%/88%/63%, 50-59 - 91%/85%/44%, 40-49 - 87%/82%/23%, 30-39 - 84%/78%/7%, 20-29 - 80%/73%/1%, 16-19 - 80%/69%, 12-15 - 44%/30%.

1 августа в Израиле начался третий этап массовой вакцинации против коронавируса. С 24 августа решено ревакцинировать граждан старше 30 лет, которые получили вторую прививку против коронавируса более пяти месяцев назад. Также третью прививку должны получать, независимо от возраста, все работники сферы медицинского обслуживания, просвещения, беременные женщины и сотрудники компаний по уходу за пожилыми людьми.

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Отметим, что "бустерная" прививка утверждена для граждан, получивших первые две дозы вакцины, которые не были заражены коронавирусом. Гражданам, перенесшим коронавирус, следует уточнить в больничной кассе, могут ли они получить прививку (ответ зависит от того, когда была перенесена болезнь, получал ли ранее этот человек одну или две дозы вакцины, и от других факторов).

23 августа министр здравоохранения Ницан Горовиц объявил о начале кампании "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

До конца года правительство рассчитывает привить третьей дозой 5 миллионов израильтян.