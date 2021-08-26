В России мужчина разгромил магазин, потому что не захотел надевать маску

В Перми мужчина разгромил магазин, потому что не захотел надевать маску, - он достал мачете и попытался разрубить кассу, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

В "Пятёрочку" ворвался покупатель. Продавцы вежливо попросили его надеть средство защиты - это привело мужчину в ярость. Он вытащил тесак, начал махать им из стороны в сторону и бросился в бой с кассой. Но совладать с металлом ему не удалось.

Посетители вызвали полицию. Резать никого воин не стал, у него был лишь один враг - касса. Его задержали и допросили, оказалось, что раньше у него тоже были проблемы с законом.