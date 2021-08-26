Соседи Афганистана попросили Россию продать им оружие

Россия получила новые заявки на покупку оружия от стран Средней Азии на фоне ситуации в соседнем Афганистане. Об этом на форуме "Армия-2021" заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, продать просят вертолеты, стрелковое оружие и современные системы охраны границ. Эти заявки отрабатываются. Михеев подчеркнул, что Россия готова помочь партнерам в Средней Азии адекватно реагировать на возникающие угрозы.