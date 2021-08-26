В США тиктокеров обстреляли во время съемки популярного челленджа, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Его суть - взобраться по лесенке из шатких пластиковых коробок и не упасть. Внезапно по парням открыли огонь из проезжавшей мимо машины. В итоге трое погибли, несколько человек получили ранения