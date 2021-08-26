Российский политик-антипрививочник умер от COVID-19

Первый секретарь ярославской региональной фракции КПРФ Александр Воробьев, который выступал против вакцинации, умер от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает портал Yarnews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как пишет портал, политик-антипрививочник попал в ковидный госпиталь с 60 процентами поражения легких. 12 августа политик чувствовал себя нормально и писал в свой блог в социальных сетях, но позже ему стало хуже.

"Он резко подключился ко всем политическим обсуждениям, начал писать в Facebook и у него что-то случилось с сердцем. Его перевели в реанимацию", - цитирует коллег по партии Воробьева информационный портал.

Как пишет РЕН ТВ, Воробьев был против обязательной вакцинации и выходил на пикеты против прививок.