На улицах Сиднея из-за вспышки Дельты разворачивают палатки скорой помощи

В Сиднее (Австралия) начали устанавливать на улицах мобильные бригады скорой помощи, потому что городские больницы не успевают принимать рекордное количество больных коронавирусом штамма Дельта. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что в штате Новый Южный Уэльс зафиксировано 1029 новых локальных случаев COVID-19, что превысило предыдущий рекорд в 919 заражений.

В связи с этим больницы Сиднея устанавливают палатки для скрининга пациентов с подозрением на коронавирус.

Кроме того, местные власти заявили, что увеличили количество аппаратов ИВЛ для интенсивной терапии штата в четыре раза. Сейчас их две тысячи.