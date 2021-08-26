Министр обороны Британии призвал афганцев бежать из страны через Иран и Пакистан

Великобритания не сможет вывезти всех беженцев из Афганистана, имеющих право на убежище в стране, в оставшиеся сроки эвакуации. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Военный чиновник призвал афганцев искать другие возможности спастись от "Талибана". Он порекомендовал беженцам попытаться бежать из Афганистана через соседние Иран или Пакистан. "Если они смогут попасть в третью страну, это будет безопаснее и лучше", - отметил Уоллес.

Министр обороны также посоветовал афганцам держаться подальше от аэропорта Кабула. В Британии уверены, что в ближайшее время там может произойти теракт.