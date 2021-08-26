Запад сворачивает эвакуацию из Афганистана

Воздушая операция бундесвера по вывозу из Кабула граждан Германии и афганских специалистов подходит к концу. По данным немецких СМИ, последний самолет ВВС Германии может вылететь из Афганистана уже в ближайшие сутки. В четверг о прекращении эвакуации объявили и Нидерланды, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министр обороны Германии: "Окно возможностей для эвакуации закрывается, оно становится все меньше, - сказала министр обороны Германии. - Как именно и насколько велико это окно, я не хочу об этом рассуждать".

По словам Крамп-Карренбауэр, сейчас в Афганистане существует "конкретная" угроза террористических атак, а возможности вывоза людей напрямую зависят от развертывания американской армии. После ее ухода такие операции придется свернуть.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр: "В настоящее время американцы разместили там более 6 000 военнослужащих. Их поддерживает Великобритания, а также мы - своими силами".

В пятницу завершить операцию по эвакуации планирует и Франция. По данным министерства иностранных дел Германии, с начала прошлой недели бундесвер вывез из Афганистана более четырех тысяч восьмисот 4800 человек. Как резюмировало немецкое оперативное командование в Потсдаме, ситуация в Кабуле "остается запутанной и напряженной".

Из-за сообщений об угрозе терактов в районе аэропорта Кабула правительства многих стран прекращают операцию по эвакуации людей либо просят не приезжать туда. Некоторые государства, в частности Финляндия, рассматривают возможность вывоза беженцев по земле, например, через Пакистан и Иран.

Первыми выпустили предупреждение США и Великобритания. Затем к согражданам и обладателям австралийских виз обратилась министр иностранных дел Австралии Марис Пейн:

"Если вы находитесь в районе аэропорта, то вам необходимо уехать в безопасное место дождаться последующих рекомендацию. Ситуация в Афганистане крайне изменчива и опасна. Не забывайте, в толпе людей существуют риски насилия и угроза вашей безопасности. Угроза терактов остается очень высокой", - заявила глава ведомства. В радикальном движении "Талибан" уверяют, что позволят людям с необходимыми документами покидать Афганистан после завершения эвакуации и вывода войск США и НАТО 31 августа. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал, что не всех афганцев, имеющих право приехать в Соединенное Королевство, удастся эвакуировать до этого срока.