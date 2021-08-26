Кто заменит Ангелу Меркель на посту канцлера Германии - свежий рейтинг

Выборы в бундестаг пройдут в Германии уже через месяц, однако многие немцы до сих пор не определились, за какую партию отдать голос. После 16 лет в должности канцлера Ангела Меркель покинет свой пост, а на её место придет кандидат от победившей партии: Анналена Бербок от "зеленых", Олаф Шольц от СДПГ или Армин Лашет от ХДС. Последний был фаворитом предвыборной гонки, но оказался в центре скандала: во время посещения пострадавших от наводнения районов Лашет попал в кадр смеющимся вместе с другими политиками, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Буду честной: я не знаю, за кого голосовать. Не думаю, что кто-то из кандидатов на пост канцлера способен вывести страну из этого хаоса", - говорит жительница Германии.

"Все кандидаты - одинаково плохи. Я хожу на выборы более 30 лет. Но в отличие от прошлых кампаний, сейчас я еще не определился", - рассказал другой избиратель.

Как подсчитали в немецком институте политических исследований Forsa, консервативный блок ХДС/ХСС, к которому принадлежит Ангела Меркель, стремительно теряет свои позиции. СДПГ обгоняет христианских демократов, набирая 23% голосов. Еще месяц назад ситуация была в пользу ХДС/ХСС, которую поддерживала треть избирателей. СДПГ же - лишь 15 процентов. "Зеленые" могут набрать 18% голосов, а демократы из СвДП - 12%. Результаты прогнозов постоянно меняются.

"Прежде всего, это особая предвыборная кампания, потому что Германия впервые сталкивается с ситуацией, когда действующий канцлер не борется за переизбрание. Мы точно знаем, что в офисе будет новый человек", - говорит политолог, старший научный сотрудник Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне Грегор Цонс.

По данным опросов, консервативный блок ХДС/ХСС показывает худшие результаты с 1984-го года. Ранее Ангела Меркель называла своим преемником именно Армина Лашета, но после июльского скандала от него отвернулись даже сторонники консерваторов. Так что пост канцлера пророчат скорее Олафу Шоль.