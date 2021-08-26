У аэропорта в Кабуле произошел взрыв

Взрыв прогремел в четверг рядом с аэропортом в Кабуле, военные США пока не знают, есть ли пострадавшие. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы можем подтвердить взрыв рядом с аэропортом Кабула. Пока нет ясности относительно пострадавших. Мы представим дополнительные данные, когда сможем", - отметил он.

По данным телеканала Sky News Arabia, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, взрыв прогремел у северных ворот аэропорта. Возле аэропорта все еще находятся несколько тысяч человек, желающих покинуть Афганистан, слышны звуки беспорядочной стрельбы. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что пострадали жители Афганистана.

Ранее о взрыве у здания аэропорта Кабула сообщил телеканал Shamshad TV.

В четверг Пентагон опроверг появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что власти США намерены завершить операцию по эвакуации из Кабула через 36 часов.

Подразделения ВС США были направлены в аэропорт Кабула для обеспечения эвакуации из Афганистана американцев, граждан стран - союзников США и афганских беженцев. Как заявил во вторник президент США Джо Байден, по мнению администрации, власти США успевают закончить операцию по эвакуации к 31 августа, как и планировалось. Он также уточнил, что поручил Пентагону и Госдепартаменту разработать чрезвычайные планы по корректировке сроков на случай такой необходимости. Как сообщили ранее в четверг в Белом доме, США вместе с союзниками и партнерами вывезли на самолетах из аэропорта Кабула за минувшие сутки еще 13,4 тыс. человек, с 14 августа - 95,7 тыс.