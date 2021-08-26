При взрыве у аэропорта Кабула погибли 13 человек

19:04

По меньшей мере 13 человек стали жертвами теракта в четверг у аэропорта Кабула.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на представителя радикального движения "Талибан" сообщило агентство Reuters.

По его данным, среди погибших были дети. Кроме того, в результате взрыва пострадали несколько талибов.

По данным телеканала Al Hadath, взрыв произошел рядом с пунктом британских сил.

Как сообщает Reuters, представитель США подтвердил, что атака смертника могла стать причиной взрыва. По данным The Wall Street Journal, американские военные пострадали в результате взрыва. В свою очередь Al Hadath сообщает, что американские военные есть среди погибших.

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18:42

Не менее 11 человек погибли при взрыве у аэропорта Кабула, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По меньшей мере 15 человек получили ранения, сообщает Al Jazeera.

По данным телеканала Al Hadath, взрыв произошел рядом с пунктом британских сил.

Как сообщает агентство Reuters, представитель США подтвердил, что атака смертника могла стать причиной взрыва. По данным The Wall Street Journal, американские военные пострадали в результате взрыва.