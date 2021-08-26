Кто стоит за взрывами в Кабуле?

Великобритания не намерена публично говорить о том, кто может стоять за взрывами в Кабуле.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон по завершении заседания чрезвычайного правительственного комитета, созванного для обсуждения ситуации в Афганистане.

По его словам, Лондон получает "данные от разведывательных сообществ" относительно произошедшего в Кабуле, но не считает нужным озвучивать их в настоящий момент.

Ранее британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в военных кругах сообщила, что руководство британских силовых ведомств полагает, что за взрывами в Кабуле с высокой вероятностью стоят боевики группировки "Вилаят Хорасан" - афганского отделения террористической организации "Исламское государство"