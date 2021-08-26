Американские миллиардеры разбогатели почти на 2 триллиона долларов

Пандемия обернулась значительными финансовыми трудностями в США, но сверхбогатые люди обошлись без серьезных потерь. Insider сообщает, что миллиардеры настолько хорошо справились с эпидемией коронавируса, что стали в общей сложности на 1,8 триллиона богаче, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Организация "Американцы за налоговую справедливость" (ATF) и программа Института политических исследований по вопросам неравенства (IPS) выпустили отчет, который показывает, сколько заработали миллиардеры за время пандемии. Их общее благосостояние взлетело почти на две трети - 62 процента - и достигло 4,8 триллиона долларов. В марте 2020 года богатейшие люди Америки суммарно владели приблизительно тремя триллионами долларов.