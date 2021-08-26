В Иране требуют наказать российского посла

Спустя почти неделю после публикации скандальной фотографии российского посла в Иране (на ней он в компании британского коллеги восседает на лестнице, отсылающей к Тегеранской конференции 1943 года), представители иранского истеблишмента продолжают комментировать поступок российского дипломата, а околовластные научно-исследовательские институты в сфере международной политики дают свои рекомендации по внесению корректив во внешнеполитический курс страны.

Требуют наказать

Ахмад Мазани - видный иранский деятель, завоевавший после Исламской Революции статус одного из активнейших сторонников Аятоллы Хомейни, несколько дней назад присоединился к общей волне критики России. На своей странице в Twitter он заявил, что "реконструкция исторического фото в российском посольстве неслучайна. Это фотография - намек на времена утраты Ираном суверенитета, за что при данных обстоятельствах послы России и Великобритании должны быть высланы из страны. Это стало бы достойным шагом 13-го правительства".

Ранее политик дал полное намеков послание в соцсети, прикрепив хештег "СССР": "30 лет спустя после крушения Советского Союза господин посол [заметьте, в послании отмечается лишь один посол] публикует фотографию, которая заставляет вспомнить о еще большем крушении, которое однажды было предсказано вождем Исламской республики".

Частные интересы или позиция страны?

Учитывая, что иранцы редко прямо излагают свое мнение по щепетильным вопросам, возможно, что это был намек на то, о чем прямо написало информационное агентство Nour News (близкое к КСИР) в статье "Правительство России или российский посол: кому следует извиняться?".

Напомню, в статье заявили следующее: "Учитывая отношения между двумя странами, очевидно, что действия российского посла - это его личные действия, не имеющие ничего общего с позицией правительства Российской Федерации...если с британцем все понятно (шпион), то Леван Джагарян, посол дружественного государства, давно работающий в ИРИ и хорошо знакомый с "антиколониальной духом иранского народа". В этой связи, встает еще один важный вопрос, на который необходимо обратить внимание правительству РФ - не попал ли посол в поле зрения британской разведки".

Скандал вокруг фотографии дал старт активному дискурсу в иранских печатных изданиях и экспертных кругах относительно необходимости возрождения курса "Ни Восток, ни Запад", как было завещано отцом Исламской Революции. Так, газета "Донья-е Эктесад" пишет: "учитывая, что в прошлом и Россия, и США предавали Иран, а также были режиссерами ирано-иракской войны и спонсировали Саддама Хуссейна в этом конфликте, мы не должны возводить в авторитет кого-либо из них". Издание подытоживает, что политика ИРИ должна быть "многовекторной".

Разозлились все

Аффилированный с иранским МИД интернет-журнал IRDiplomacy отмечает, что опубликованное фото вызвало раздражение как среди реформаторов, так и среди консерваторов.

Ультраправые круги полагают, что за публикацией фотографии стоит заговор американцев и британцев. В другой статье этого же журнала собеседник издания из Свободного университета Тебриза отмечает, что публикация фотографии - это напоминание руководству Ирана о том, что национальный суверенитет и престиж нельзя приносить в жертву какой-либо из великих держав, а внешняя политика страны должна ориентироваться на сотрудничества со всеми государствами, а не идти в угоду одного из них. Автор иронично подмечает, что российский посол на фотографии сидит куда более уверенно и вольготно, чем Иосиф Сталин на оригинальной, и задает вопрос читателям: "Что означает пустующее кресло?".

Это может быть намеком на то, что США хоть и не присутствуют на фото и в самом Иране, но Россия и Великобритания учтут их интерес в угоду геополитических соображений. В любом случае, заключает автор, Ирану нельзя целиком полагаться на одну страну.

Козырь для русофобов

На фоне ядерных переговоров в Вене с США, которые направлены на возвращение в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), а также настроя европейцев на укрепление отношений с Ираном после отказа Вашингтона от политики "максимального давления", данный скандал усиливает позиции антироссийского лобби среди иранских элит, и дает этому лобби возможность хотя бы частично переориентировать внешнеполитический курс страны на Запад.

Кроме того, скандал с фотографией запустил дискуссию в стране о проблемах с поставками российских вакцин в Иран, которых было импортировано из России гораздо меньше, чем ожидалось.

Жестко отреагировали на публикацию фотографии и в иранском Меджлисе. Заместитель председателя напомнил, что в Иране не принято "сидя на стуле, вытягивать ноги дальше ковра", а те, кто так поступают, "скоро покинут свое кресло". Он также призвал МИД Ирана ответить надлежащим образом.

Большая часть депутатов расценила пустующее "американское кресло", как намек на то, что присутствующие на фото послы намерены учитывать интересы американцев. Немало высказавшихся по этой теме депутатов призвали к высылке российского и британского посла. Недовольство депутатского корпуса подытожил спикер Меджлиса ИРИ Мохаммад Багер Галибаф, назвавший публикацию "противоречащей дипломатическому этикету", и призвавший к официальным извинениям, а также решительным дипломатическим мерам в случае их отсутствия.

На фоне скандала интернет портал радио Farda напомнил читателям, что по данным издания, российский посол в ходе встреч с иранскими дипломатами всячески отговаривал их от посещения Галибафом Москвы, ссылаясь на "неблагополучную эпидемиологическую ситуацию", а когда визит все же был согласован, всячески выступал против организации встречи между иранским спикером и президентом России.

С резкой критикой выступили и представители других ключевых органов власти Ирана. Так, Сейед Ясер Джабраили, руководитель Центра стратегических оценок и мониторинга за соблюдением генеральной линии Исламской Республики, функционирующего при Совете по определению целесообразности (один из ведущих органов в принятии политических решений в ИРИ), заявил:

"Россия - стратегический партнер Исламской Республики. Ожидаем, что в Москве отреагируют на данный подрывной поступок решительными мерами в отношении российского посла".

В более позднем твите он написал: "Необходимо дать Москве время, а далее мы увидим - предпримет она какие-либо меры в отношении Джагаряна, или нет. Если нет, то мы сами предпримем нужные меры".

Из силового блока ИРИ открыто высказался советник МВД ИРИ Рухолла Джамеи, назвавший публикацию фотографии "ужасной вещью" и задавший читателям вопрос: "Что это - попытка напомнить нам о болезненном прошлом, или следует искать скрытый смысл в этом поступке?".

Итог

МИД ИРИ не стал "вызывать" российского и британского послов, употребив более мягкий термин "были приглашены". Тем не менее, несмотря на официальные комментарии со стороны посольств двух стран, иранский МИД не заявил, что "инцидент считается исчерпанным".

Более того, по некоторым данным, высшие должностные лица иранского внешнеполитического ведомства отменили ранее запланированные встречи с российским послом и продолжают отказывать в проведении новых.

Возможно, Иран, не желающий создавать негативный фон в отношениях с Россией и прибегать к публичным мерам, будет следовать этой тактике для незаметного для публики и иностранных СМИ выдавливания российского посла из Ирана. В любом случае, антироссийски настроенная часть иранской элиты в результате скандала получила хорошую возможность для пиара своих русофобских установок и запустила в политическом и академическом пространствах дискуссию о зависимости Тегерана от поддержки Москвы на международной арене.

Учитывая, что в МИД ИРИ немало высокопоставленных сотрудников, получивших образование на Западе, в том числе и бывший министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, вполне вероятно, что имеющиеся раздражители в российско-иранских отношениях будут интерпретироваться ими в своих докладах руководству не как отдельные эпизоды, а как системная политика России в отношении Ирана.