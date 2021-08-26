Что известно о теракте в районе аэропорта Кабула

Теракт произошел в четверг возле аэропорта Кабула, откуда после прихода к власти радикального движения "Талибан" продолжают эвакуировать иностранцев и местных жителей. По последней информации, в столице Афганистана произошло не менее пяти взрывов. По данным газеты The Wall Street Journal, погибли 60 человек.

Day.Az со ссылкой на ТАСС сообщает главное, что известно о нападении.

Два взрыва и перестрелка

Взрыв у северного входа на территорию аэропорт Кабула устроил террорист-смертник.

Позднее стало известно о втором взрыве, эту информацию официально подтвердили в Минобороны Турции и США. По американским данным, один взрыв произошел у ворот Эбби (это один из главных входов на территорию аэропорта), а второй - внутри или рядом с отелем "Барон", который расположен поблизости.

Турецкий телеканал TRT сообщил о третьем взрыве в Кабуле, при этом Al Arabiya сообщил о еще двух взрывах в окрестностях афганской столицы.

После взрыва у аэропорта началась перестрелка, передает Fox News.

Газета Politico и агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщают, что ответственность за произошедшее несет террористическая организация "Исламское государство" (ИГ). Ранее президент США Джо Байден заявлял, что боевики этой группировки ищут возможность для атаки на американцев и их союзников в Афганистане.

Британские военные также полагают, что за взрывами в Кабуле стоит ИГ, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в военных кругах.

Телеканал Fox News со ссылкой на источники в Конгрессе США передает, что в Кабуле есть угроза новых атак.

Информация о жертвах

По данным газеты The Wall Street Journal, погибли 60 человек. Среди погибших есть американские военные, сообщили в Петагоне. По данным Fox News, погибли 10 военных США.

Согласно информации представителя "Талибана" Забихуллы Муджахида, которые приводит телеканал TOLOnews, пострадали 52 человека, есть погибшие.

Сообщалось, что среди военных других западных стран, которые также дислоцированы в районе аэропорта, пострадавших нет. Также нет пострадавших среди сотрудников ООН.

Агентство Reuters со ссылкой на представителей "Талибана" сообщило о нескольких раненых талибах.

В Пентагоне подтвердили, что в результате произошедшего есть погибшие или пострадавшие, в том числе среди американцев, но не смогли уточнить их количество.

Россиян в аэропорту Кабула в момент теракта, по данным посольства РФ в Афганистане, не было, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Международная реакция

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ситуацией в Кабуле, заявил его представитель Стефан Дюжаррик.

Байден проводит встречу в Белом доме с госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином. Из-за этого он отложил встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созвал заседание чрезвычайного правительственного комитета, на котором будет присутствовать, в частности, глава Минобороны Бен Уоллес.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что персонал французского посольства эвакуируют из аэропорта Кабула в ближайшее время.

Глава Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла решительно осудил теракт.

Председатель Евросовета Шарль Мишель призвал обеспечить безопасный доступ в аэропорт Кабула.

Приоритетом НАТО остается скорейшая эвакуация из Афганистана как можно большего числа людей, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Предупреждения об угрозе

Об угрозе теракта близ аэропорта Кабула ранее предупредило Минобороны Великобритании. Власти королевства рекомендовали ожидающим эвакуации покинуть аэропорт, найти безопасное место и ждать дополнительных инструкций.

С аналогичными предупреждениями выступили власти еще ряда стран, в том числе Австралии, Бельгии и Италии. Брюссель заявил, что сворачивает эвакуацию из-за угрозы.