Вот кто взял на себя ответственность за взрывы в Кабуле

ИГ взяло на себя ответственность за атаку у аэропорта Кабула.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает агентство Рейтер.

"ИГ берет ответственность за атаку у аэропорта Кабула", - передает агентство со ссылкой на заявление.