https://news.day.az/world/1373354.html Вот кто взял на себя ответственность за взрывы в Кабуле
Вот кто взял на себя ответственность за взрывы в Кабуле
ИГ взяло на себя ответственность за атаку у аэропорта Кабула.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает агентство Рейтер.
"ИГ берет ответственность за атаку у аэропорта Кабула", - передает агентство со ссылкой на заявление.
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