https://news.day.az/world/1373367.html США и Великобритания активизируют сотрудничество в борьбе с терроризмом
США и Великобритания активизируют сотрудничество в борьбе с терроризмом
В ходе состоявшегося телефонного разговора госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб пришли к выводу о необходимости активизации взаимодействия в области борьбы с терроризмом. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщил Госдепартамент США.
"Они согласились с важностью продолжения тесного контртеррористического сотрудничества", - говорится в сообщении.
Стороны также обсудили вопросы международного участия в будущем Афганистана.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре