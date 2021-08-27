Более 80 детей эвакуировали из района ЧП на складе воинской части в Казахстане

Несовершеннолетние не пострадали при пожаре и последующих взрывах на складе воинской части на юге Казахстана, более 80 детей были эвакуированы из района происшествия. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства образования и науки (МОН) республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По предварительной информации, поступившей в комитет по охране прав детей МОН, среди пострадавших в Жамбылской области детей нет", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что сотрудники местных исполнительных органов эвакуировали из ближайших населенных пунктов 83 детей. "Для эвакуированных детей созданы необходимые условия, они обеспечены горячим питанием, медикаментами. Спальные места оборудованы с учетом карантинных требований", - пояснили в пресс-службе.