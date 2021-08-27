https://news.day.az/world/1373394.html Япония протестует из-за слива воды с фторорганическими соединениями с авиабазы США
Япония протестует из-за слива воды с фторорганическими соединениями с авиабазы США
Министр охраны окружающей среды Японии Синдзиро Коидзуми в пятницу выразил протест в связи со сливом в канализацию воды, которая была загрязнена фторорганическими соединениями, с американской авиабазы Футэмма на юге страны. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Вопрос о сливе находился на согласовании между японской и американской сторонами, в связи с чем это одностороннее действие является крайне прискорбным", - подчеркнул министр.
По данным Kyodo, в июне на базе произошла утечка воды с фторорганическими соединениями. Американская сторона уверяла, что произвела очистку воды после ее сбора.
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