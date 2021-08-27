https://news.day.az/world/1373420.html Испания завершила операцию по эвакуации из Афганистана
Испания завершила операцию по эвакуации из Афганистана
Два последних самолета ВВС Испании прибыли в Дубай из Кабула, тем самым завершив операцию по эвакуации людей из Афганистана.
Об этом в пятницу сообщила газета El País, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, 82 гражданина Испании покинули Афганистан на последних двух вывозных рейсах утром в пятницу.
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