Испания завершила операцию по эвакуации из Афганистана

Два последних самолета ВВС Испании прибыли в Дубай из Кабула, тем самым завершив операцию по эвакуации людей из Афганистана.

Об этом в пятницу сообщила газета El País, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, 82 гражданина Испании покинули Афганистан на последних двух вывозных рейсах утром в пятницу.