Число жертв взрывов на складе боеприпасов в Казахстане выросло

Число жертв взрывов и пожара на складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана выросло до пяти, передает Day.Az со ссылкой на Tengrinews.

Министерство обороны 27 августа сообщило еще об одном погибшем военнослужащем. "Начальник пожарной команды старшина контрактной службы Надирбеков Еркин Ерикбаевич 1992 года рождения непосредственно руководил работой по тушению пожара на складе инженерных боеприпасов. После взрыва погиб на месте происшествия", - рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов погибли четыре человека: военный прокурор, сержант, ефрейтор и служащий военизированной охраны. Пострадали 90 человек, еще несколько не выходят на связь.