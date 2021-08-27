Великобритания испытывает дефицит товаров и продуктов

Из-за проблем с поставками, связанными с пандемией и "брекситом", в Великбритании растёт дефицит некоторых товаров и особенно продуктов. Это в первую очередь сказалось на деятельности ресторанов и кафе: так, McDonald's заявил, что не сможет больше предлагать молочные коктейли и напитки в бутылках, его конкурент KFC предупредил о том, что вынужден убрать несколько строчек из меню, а сеть ресторанов Nando's и вовсе была вынуждена закрыть около 50 ресторанов из-за нехватки курятины, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Я думаю, что "брексит" был отмечен рядом лидеров отрасли как одна из основных проблем. Так, 20-30 тысяч водителей, которые не очень-то были довольны работой в продовольственном секторе или секторе общего распределения, вернулись в континентальную Европу. А затем, очевидно, пандемия повлияла не только на сектор логистики, но и на производство. Мы слышим, например, от мясной промышленности, что там изо всех сил пытаются найти и удержать рабочих на предприятиях по переработке курятины и в других секторах этой индустрии. Таким образом, этой продукции не просто недостаточно, но и возникают проблемы с её доставкой по месту назначения", - говорит Брайан Робертс, аналитик Shopfloor Insights (@BryanRoberts72)

Эти проблемы преследуют британский бизнес и угрожают восстановлению экономики. "Брексит" затруднил въезд в Великобританию рабочим из ЕС, а они составляют основную часть рабочей силы логистических компаний. Британцы избегают этих профессий из-за долгого рабочего дня и непривлекательной заработной платы.