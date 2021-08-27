Теракты в Кабуле: США готовят ответный удар

В результате взрывов у аэропорта Кабула, по последним данным, погибли более 100 человек, в том числе 13 американских военнослужащих. По меньшей мере 28 погибших - талибы. Об этом сообщило агентство "Рейтер" со ссылкой на представителя "Талибана". Джо Байден заявил, что США сделают все возможное, чтобы наказать тех, кто стоит за терактом, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Джо Байден, президент США: "Те, кто осуществил это нападение, а также все, кто намерен причинить вред Америке, знайте: мы не простим. Мы не забудем. Мы найдем вас и заставим заплатить. Террористы нас не остановят. Мы не позволим им нарушить нашу миссию. Мы продолжим эвакуацию".

По оценкам США, из Афганистана осталось эвакуировать около тысячи американских граждан.

Днем 26 августа в Кабуле прогремело два взрыва. Первый - в районе аэропорта, второй - неподалеку от отеля Baron, где останавливались военные и репортеры из Великобритании. Ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя группировка "Исламское государство". США считают, что к теракту причастно ее отделение "Вилаят Хорасан", действующее в Афганистане и Пакистане.