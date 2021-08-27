В России овчарка едва не загрызла маленькую девочку

В коттеджном поселке "Монте Альто" на Высокой Горе овчарка набросилась на первоклассницу и едва ее не загрызла. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, что собака повалила девочку на землю, таскала ее за волосы по земле и чуть не вцепилась в ее шею. Спасти ребенка удалось водителю проезжавшей мимо машины и владельцу животного.

Родители отвезли девочку в больницу. Сейчас первокласснице необходимо сделать шесть уколов от бешенства.

Между тем владелец собаки заявил, что животное просто игралось. Отец девочки намерен обращаться в полицию.