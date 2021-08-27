В Сочи лихач протаранил четыре автомобиля

В Сочи неподалеку от школы водитель иномарки протаранил сразу несколько автомобилей. В Сети публикуют кадры, на которых можно заметить, что после поездки лихача вдоль припаркованных автомобилей ремонтировать придется по меньшей мере четыре машины, а также автомобиль виновника ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел недалеко от вокзала вблизи школы №14.

Со слов очевидцев, водитель иномарки потерял управление и выехал с дороги, где влетел в припаркованные машины. В результате эффекта домино четыре легковушки оказались помяты.

Точные причины и обстоятельства случившегося выясняются. Пострадал ли виновник ДТП, не уточняется.