https://news.day.az/world/1373473.html В Сочи лихач протаранил четыре автомобиля - ВИДЕО
В Сочи лихач протаранил четыре автомобиля - ВИДЕО
В Сочи неподалеку от школы водитель иномарки протаранил сразу несколько автомобилей. В Сети публикуют кадры, на которых можно заметить, что после поездки лихача вдоль припаркованных автомобилей ремонтировать придется по меньшей мере четыре машины, а также автомобиль виновника ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел недалеко от вокзала вблизи школы №14.
Со слов очевидцев, водитель иномарки потерял управление и выехал с дороги, где влетел в припаркованные машины. В результате эффекта домино четыре легковушки оказались помяты.
Точные причины и обстоятельства случившегося выясняются. Пострадал ли виновник ДТП, не уточняется.
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