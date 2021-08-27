В России взорвалась фура с виноградом

Камера сняла, как взорвалась фура с виноградом на трассе М-11 в Ленобласти. Видео с места происшествия было опубликовано в паблике "Питер сегодня | Санкт-Петербург 24/7", передает Day.Az.

На кадрах видно, как грузовик заносит в отбойник, а затем происходит взрыв. По предварительным данным, у авто лопнуло переднее колесо.

Авария произошла на 582-м километре автотрассы М-11. В результате ДТП один водитель погиб, второй был госпитализирован с переломами.