Трэш-стримеры залили инвалида перцовкой из-за отказа раздеваться

РЕН ТВ стали известны подробности нападения трэш-стримеров на женщину-инвалида в парке в Москве. Напомним, 25 августа блогеры забрызгали прохожую из перцового баллона, передает Day.Az.

Пострадавшая рассказала стражам порядка, что после похода в магазин за хлебом она решила прогуляться на свежем воздухе в Измайловском парке. Во время прогулки женщина встретила возле трамвайных путей группу мужчин, они распивали алкоголь. Один из незнакомцев потребовал, чтобы женщина разделась и легла на трамвайные пути. Его приятель снимал происходящее на видео.

Пострадавшая испугалась и попыталась обойти странную компанию стороной.

"А давайте ее поймаем!" - закричал бородатый мужчина с серьгой в ухе.