Песков: Подтверждаются прогнозы, что террористы воспользуются хаосом в Афганистане

Россия серьезно обеспокоена развитием ситуации в Афганистане и самым решительным образом осуждает теракты в Кабуле. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы самым решительным образом осуждаем эти террористические акты. Безусловно, очень печальные новости о большом количестве погибших. К сожалению, подтверждаются пессимистические прогнозы относительно того, что хаосом, который возник в Афганистане, обязательно не преминут воспользоваться засевшие там террористические группировки и организации, в первую очередь ИГИЛ ("Исламское государство") и производные от ИГИЛ, - сказал Песков. - Это добавляет напряженности в самом Афганистане. Опасность для всех велика. Конечно, это продолжает оставаться причиной для нашей серьезной озабоченности".

Эвакуация из Кабула

Россия пока не планирует новых операций по вывозу людей из Кабула, дальнейшие планы будут зависеть от развития событий, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока каких-то иных операций не планируется. А дальше все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация. Это достаточно непредсказуемо", - сказал представитель Кремля.