Вице-президент Афганистана заявил о связях талибов с "ИГ"

Существуют доказательства связей между ячейкой "ИГ" "Хорасан", движением "Талибан" и "Сетью Хаккани". Об этом заявил на своей странице в Twitter вице-президент Афганистана Амрулла Салех, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, "Хорасан" берет свое начало в "Талибане" и "Сети Хаккани". Он также связал талибов с исполнителями теракта у ворот кабульского аэропорта. Салех заверил, что боевики соврут, если будут отрицать причастность к созданию группировки "Хорасан".

Ранее США сообщили, что сомневаются в связях между талибами и "ИГ". По заявлению Вашингтона, американская сторона имеет с "Талибаном" общие цели. Они заключаются в том, чтобы американские военные как можно скорее покинули Кабул и закончили эвакуацию гражданских.

27 августа "ИГ-Хорасан" взяло на себя ответственность за совершение теракта в Кабуле. 26 августа два террориста-смертника подорвали себя у ворот аэропорта имени Хамида Карзая. Также поступали сообщения о перестрелке контингента НАТО с боевиками "Исламского государства".

По последним данным, во взрывах погибли более 110 человек, ранены еще 150. Жертвами террористов стали как минимум 13 американских военных. Позже СМИ сообщили, что количество взрывов в Кабуле достигло шести. Однако подробностей о масштабах разрушений пока не поступало.