В Великобритании прогремел взрыв

В английском курортном городе Ройал-Лемингтон-Спа возник крупный пожар в промышленной зоне, сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Express.

Пользователи соцсетей пишут, что слышали взрывы перед тем, как в небо поднялся огромный столб черного дыма.

Причины случившегося устанавливаются.

Служба общественного здравоохранения Англии в Уэст-Мидлендсе призвала жителей оставаться дома, а также закрыть двери и окна.