https://news.day.az/world/1373551.html В Великобритании прогремел взрыв - ВИДЕО
В Великобритании прогремел взрыв - ВИДЕО
В английском курортном городе Ройал-Лемингтон-Спа возник крупный пожар в промышленной зоне, сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Express.
Пользователи соцсетей пишут, что слышали взрывы перед тем, как в небо поднялся огромный столб черного дыма.
Причины случившегося устанавливаются.
Служба общественного здравоохранения Англии в Уэст-Мидлендсе призвала жителей оставаться дома, а также закрыть двери и окна.
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