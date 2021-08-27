https://news.day.az/world/1373553.html В Иране за сутки от коронавируса умер 571 человек
В Иране за сутки от коронавируса умер 571 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умер 571 человек.
Об этом сообщает АПА со ссылкой на Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана, передает Day.Az.
Таким образом, число умерших от этого вируса в Иране достигло 105287 человек.
За минувшие сутки в Иране коронавирусом заразились 36 279 человек. Таким образом, число зараженных этим вирусом в стране достигло 4 869 414 человек.
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