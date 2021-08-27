В Иране за сутки от коронавируса умер 571 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умер 571 человек.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана, передает Day.Az.

Таким образом, число умерших от этого вируса в Иране достигло 105287 человек.

За минувшие сутки в Иране коронавирусом заразились 36 279 человек. Таким образом, число зараженных этим вирусом в стране достигло 4 869 414 человек.