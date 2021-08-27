В Иране невакцинированные лица не смогут пользоваться рядом услуг.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на тегеранское бюро АПА, министр здравоохранения Ирана Бахрам Эйнуллахи сказал, что в ближайшее время в отелях и банках будут обслуживать только привитых лиц.

Министр отметил, что свидетельство о вакцинации будут требовать и при покупке билетов на самолет, автобус и поезд.

Со следующей недели в страну будет ввозиться больше вакцин. Процесс вакцинации в стране планируется завершить до февраля 2022 года.