https://news.day.az/world/1373561.html Солдаты на индийской военной базе находятся в бессознательном состоянии - ВИДЕО
1. Наиболее вероятная пока: утечки со съемок фильма, сделанные как спецпроект в Moj, индийском аналоге TikTok,
Солдаты на индийской военной базе находятся в бессознательном состоянии - ВИДЕО
По соцсетям разлетается видео с предположительно индийской военной базы, на котором солдаты массово находятся в бессознательном состоянии, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Версий 3:
1. Наиболее вероятная пока: утечки со съемок фильма, сделанные как спецпроект в Moj, индийском аналоге TikTok,
2. Специально подготовлена мистификация кем-то из индийского генералитета в рамках финансово-разводных маневров,
3. Это и правда аллергическая реакция на одну из экспериментальных вакцин, которую тестировали на солдатах добровольцах.
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