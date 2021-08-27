Солдаты на индийской военной базе находятся в бессознательном состоянии

По соцсетям разлетается видео с предположительно индийской военной базы, на котором солдаты массово находятся в бессознательном состоянии, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Версий 3:

1. Наиболее вероятная пока: утечки со съемок фильма, сделанные как спецпроект в Moj, индийском аналоге TikTok,

2. Специально подготовлена мистификация кем-то из индийского генералитета в рамках финансово-разводных маневров,

3. Это и правда аллергическая реакция на одну из экспериментальных вакцин, которую тестировали на солдатах добровольцах.