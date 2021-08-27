Более 75% жителей ЕС уже получили ковид-сертификаты

Более 350 млн человек из 446 млн жителей 27 стран ЕС уже получили ковид-сертификаты ЕС (так называемый европейский цифровой зеленый пропуск). Сообщение об этом распространила в пятницу Еврокомиссия в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Выданы более 350 млн европейских ковид-сертификатов. Этот документ является доказательством того, что человек вакцинирован, переболел COVID-19 или прошел негативный тест", - говорится в сообщении.

Евросоюз также признает эквивалентными своим ковид-сертификатам документы, выдаваемые еще в девяти не входящих в сообщество государств, которые изначально создавались по прообразу европейского сертификата. Речь идет о Турции, Украине, Швейцарии, Норвегии, Исландии, Северной Македонии, Сан-Марино, Ватикане, Лихтенштейне.

Признание документов этих государств, однако, не означает, что ЕС признает все вакцины, используемые на их территориях. Для въезда в ЕС без дополнительных санитарных ограничений обладатели этих ковид-паспортов должны быть привиты только вакцинами, признанными в ЕС: Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca.