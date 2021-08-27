Взрывы не отпугнули желающих улететь из Афганистана

Серия взрывов произошла 26 августа в Кабуле, число погибших превысило 100 человек, среди них - 13 американских военнослужащих. Талибы пытаются наладить жизнь в афганской столице. Для этого даже идут на сотрудничество с республиканскими властями, передает Day.Az со ссылкой на Вести.