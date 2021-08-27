https://news.day.az/world/1373574.html Взрывы не отпугнули желающих улететь из Афганистана - ВИДЕО
Взрывы не отпугнули желающих улететь из Афганистана - ВИДЕО
Серия взрывов произошла 26 августа в Кабуле, число погибших превысило 100 человек, среди них - 13 американских военнослужащих. Талибы пытаются наладить жизнь в афганской столице. Для этого даже идут на сотрудничество с республиканскими властями, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
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