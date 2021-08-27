Флаги стран НАТО приспущены в штаб-квартире альянса в Брюсселе в связи с терактом в Кабуле

Флаги государств НАТО были приспущены в пятницу в штаб-квартире альянса в Брюсселе в связи с терактом в Кабуле, в результате которого погибли американские военные и гражданские лица, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Флаги всех 30 государств НАТО приспущены в штаб-квартире альянса в связи с отвратительной террористической атакой в аэропорту Кабула. Мы скорбим обо всех жертвах. Мы чтим память американских военных, которые потеряли жизни, чтобы вывезти в безопасные условия других. Они не будут забыты", - говорится в распространенном заявлении НАТО.

26 августа возле здания аэропорта Кабула, через который западные страны эвакуируют иностранных граждан, произошли два взрыва, устроенные смертниками из группировки "Исламское государство" по последним данным, в результате теракта погибли 103 человека, в том числе 13 американских военнослужащих. Американский президент Джо Байден заявил, что США найдут виновных и уже готовят планы ударов по "ИГ". Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" осудило произошедшее и также пообещало привлечь виновных к ответственности.