Радость афганцев на борту ВВС США попала на кадры

В Сети появилось видео, на котором афганцы радуются, будучи на борту одного из эвакуационных C-17A Globemaster III ВВС США.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Страх от первого в жизни полета и радость спасения.