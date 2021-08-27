https://news.day.az/world/1373580.html Радость афганцев на борту ВВС США попала на кадры - ВИДЕО
Радость афганцев на борту ВВС США попала на кадры - ВИДЕО
В Сети появилось видео, на котором афганцы радуются, будучи на борту одного из эвакуационных C-17A Globemaster III ВВС США.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Страх от первого в жизни полета и радость спасения.
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