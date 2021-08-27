Глава МИД Италии заявил, что Рим эвакуировал 4,9 тыс. афганцев

Италия вывезла из Афганистана 4,9 тыс. граждан этой страны. Об этом объявил в пятницу министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Все итальянцы, которые хотели покинуть Афганистан, были вывезены вместе с около 4,9 тыс. афганцев", - сказал Ди Майо.

Он также сообщил, что последний вывозной военный самолет вылетит из Кабула в ближайшие часы, на котором вылетят итальянский консул Томмазо Клаудио и координатор гражданской эвакуации от НАТО Стефано Понтекорво.

Италия осуществляла с 16 августа эвакуацию граждан республики, а также афганцев, сотрудничавших с итальянским контингентом в составе миссии НАТО. Как заявлял ранее Ди Майо, пассажиры последних рейсов должны быть доставлены в Кувейт, откуда отправятся в римский аэропорт Фьюмичино им. Леонардо да Винчи.

"Талибан" развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства. Своих граждан, сотрудников посольства и помогавших афганцев эвакуируют страны Запада.