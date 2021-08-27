https://news.day.az/world/1373596.html Американский журналист показал, как Пентагон убивал мирных афганцев - ВИДЕО
Американский журналист показал, как Пентагон убивал мирных афганцев - ВИДЕО
Из-за проваленной миссии в Афганистане в США разгорается еще один громкий скандал. Журналист Джек Мерфи провел расследование и нашел десятки видеоматериалов, на которых видно, как американцы убивают абсолютно безоружных мирных жителей этой страны, едает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На некоторых видео заметно, что военные США расстреливают с помощью дронов оживленные улицы, а также торговые точки. По словам самого Мерфи, уничтожение местного населения солдаты проводили ради забавы.
В Пентагоне публикацию этих видео пока никак не прокомментировали.
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