Американский журналист показал, как Пентагон убивал мирных афганцев

Из-за проваленной миссии в Афганистане в США разгорается еще один громкий скандал. Журналист Джек Мерфи провел расследование и нашел десятки видеоматериалов, на которых видно, как американцы убивают абсолютно безоружных мирных жителей этой страны, едает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На некоторых видео заметно, что военные США расстреливают с помощью дронов оживленные улицы, а также торговые точки. По словам самого Мерфи, уничтожение местного населения солдаты проводили ради забавы.

В Пентагоне публикацию этих видео пока никак не прокомментировали.