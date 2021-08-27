Женщина чуть не погибла, устанавливая рекорд России

Якутская экстремалка Лариса Троева едва не погибла, пытаясь установить рекорд России и удержать на своем прессе легковой автомобиль. Тело женщины буквально зажевало колесами после того, как тонкая доска, которая отделяла ее живот от колес "Жигулей", треснула, едает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел на глазах у публики, которая собралась посмотреть на невероятные умения жительницы Якутии. Сперва по экстремалке в ярком красном костюме проехал мотоцикл, а затем, опираясь одним колесом на доску, а другим на асфальт, по телу Троевой поехали старые "Жигули" милицейской раскраски.

В какой-то момент деревянная доска треснула и якутянка оказалась между колесами легковушки. По инерции авто продолжило путь, протащив женщину по асфальту. К счастью, машина ехала на холостом ходу и авто удалось быстро остановить.

Выбравшаяся из-под легковушки женщина осталась цела. Врачи осмотрели ее и уточнили, что травм Троева не получила. Лишь слегка пострадал ее костюм.

Женщина приняла решение продолжить устанавливать рекорды. После машины по женщине провезли легкомоторный самолет.