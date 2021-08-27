В самом засушливом месте на Земле выпал снег

Чилийская пустыня Атакама, которая считается самым засушливым местом на Земле, покрылась снегом. Осадки выпали в местном шахтерском городе Эль-Сальвадор. Об этом сообщает Associated Press на своем YouTube-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На кадрах, опубликованных агентством, видно, что плотный слой снега покрыл всю пустыню, а также городские улицы и объекты инфраструктуры, включая стадион. Местные жители начали играть в снежки и лепить снеговиков, а дети стали валяться в невысоких сугробах. По данным агентства, ранее горожан предупреждали о сильных ветрах.

Пользователи обсудили произошедшее в комментариях. Они назвали причиной выпадения осадков изменения климата, который "меняется по всему миру". Участники обсуждения также посчитали выпавший снег опасным знаком для всего человечества.