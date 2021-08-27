Число погибших в результате взрывов в Кабуле выросло до 170

По меньшей мере 170 человек погибли в результате теракта у аэропорта Кабула. Об этом сообщает в пятницу со ссылкой на Минздрав Афганистана телекомпания CBS. Ранее сообщалось о 110 погибших, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как в свою очередь отмечает на своей странице в Twitter корреспондент CBS в Афганистане, ранения в результате теракта получили не менее 200 человек.

В четверг Пентагон подтвердил, что в числе жертв 13 американских военных, еще 18 пострадали.