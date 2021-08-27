Совбез ООН осудил теракты в Кабуле 26 августа

Совет Безопасности ООН принял заявление, осуждающее теракты в Кабуле 26 августа и призывающее привлечь к ответственности виновных, организаторов и спонсоров теракта. Текст заявления был распространен в ООН в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В заявлении отмечается, что ответственность за теракты взяла на себя организация "Исламское государство в Хорасане", и подчеркивается необходимость борьбы с терроризмом в Афганистане. Роль "Талибана" в заявлении не упоминается.

Исполнители, организаторы и спонсоры терактов у аэропорта Кабула должны быть привлечены к ответственности, говорится в заявлении.