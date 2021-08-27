Франция установила контакт с талибами для облегчения эвакуации из Афганистана

Французские дипломаты установили контакты с талибами в Дохе и Кабуле для облегчения эвакуации из Афганистана.

Об этом сообщил в пятницу телеканал BFMTV со ссылкой на МИД Франции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Речь идет об оперативных контактах с талибами для облегчения задач эвакуации", - отметил представитель внешнеполитического ведомства. Он добавил, что "контакты состоялись в Дохе и Кабуле с представителями движения "Талибан".