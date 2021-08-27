https://news.day.az/world/1373625.html Франция установила контакт с талибами для облегчения эвакуации из Афганистана
Франция установила контакт с талибами для облегчения эвакуации из Афганистана
Французские дипломаты установили контакты с талибами в Дохе и Кабуле для облегчения эвакуации из Афганистана.
Об этом сообщил в пятницу телеканал BFMTV со ссылкой на МИД Франции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Речь идет об оперативных контактах с талибами для облегчения задач эвакуации", - отметил представитель внешнеполитического ведомства. Он добавил, что "контакты состоялись в Дохе и Кабуле с представителями движения "Талибан".
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