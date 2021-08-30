Китай решил «оздоровить» океан

Китай решил спасать планету от глобального потепления с помощью "оздоровления" океана. Как пишет Reuters, власти хотят расширить потенциал "естественного поглотителя" углекислого газа с помощью очищения воды и восстановления морской экосистемы, чтобы с большей вероятностью стать углеродно-нейтральным государством к 2060 году, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Китай производит больше всех в мире углеродных выбросов и старается максимально использовать территорию суши для "зеленых" инициатив - посадки лесов, создания природных заповедников и расширения сельскохозяйственных угодий. Теперь для борьбы с изменением климата власти решили нарастить потенциал территориальных вод.

"Поддерживать способность океана поглощать углеродные выбросы и расширять его возможности - важно для достижения наших климатических целей", - сказал Чжан Чжифэн из министерства окружающей среды. Он добавил, что правительство обяжет региональные власти заняться восстановлением морской экологии, мониторить улавливание углеродных выбросов и вносить предложения в план защиты водной экосистемы на 2021-2025 годы, который пока в разработке.

Китай уже занимается очищением прибрежной воды и создает заповедники для защиты коралловых рифов и подводных растений. Однако данные министерства окружающей среды показывают, что 17 из 24 морских экосистем являются неполноценными - количество морских обитателей оказалось ниже нормы. Провинция Чжецзян, например, планирует создать больше ферм для выращивания водорослей и моллюсков, чтобы попытаться восстановить экологический баланс и увеличить способность океана к поглощению углеродных выбросов.

План по наращиванию способности леса к улавливанию углекислого газа у правительства уже есть. Каждый год в Китае будут сажать по 36 квадратных километров лесов. Таким образом, к 2025 году 24,1 процента территории страны должно быть покрыто деревьями.