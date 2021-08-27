https://news.day.az/world/1373633.html Бомбардировщик Су-24 разбился в России
Бомбардировщик Су-24 разбился в России
Российский тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Перми. Два летчика успели катапультироваться.
Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает Telegram-канал "112", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Причина падения устанавливается. Информация о состоянии пилотов также уточняется.
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