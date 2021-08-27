В России будут шить школьную форму, защищающую от коронавируса

Предприятие "Чайковский текстиль" в Пермском крае запустит производство школьной формы "с защитой от коронавируса". Об этом сообщил губернатор края Дмитрий Махонин в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Махонина, на предприятии уже начали производство инновационной ткани для медицинских текстильных изделий "Панацея РР 180", с барьерными свойствами против COVID-19.

На сайте предприятия указано, что ткань также рекомендована для изготовления многоразовой одежды тем, кто сталкивается с повышенным риском заболеть коронавирусом.